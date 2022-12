Miteinander reden, voneinander lernen und sich gegenseitig respektieren: So schwierig wäre das Zusammenleben in der Natur nicht. Und dennoch gibt es immer wieder Reibereien der einzelnen Interessengruppen von Naturnutzern. Zum Gedankenaustausch in Bad Leonfelden lud der Bezirksjägermeister von Urfahr-Umgebung, Josef Rathgeb, den Touristiker Markus Obermüller vom Mühlviertler Hochland und den Obmann der Naturschutzbund-Bezirksgruppe UU Erwin Pilgerstorfer.