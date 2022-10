Nach Unfall rastete betrunkener Lebensgefährte einer Alkolenkerin aus

Gegen 19.20 Uhr war die 53-jährige Pergerin in ihrer Heimatstadt mit dem Auto auf der Dirnbergerstraße unterwegs, ganz in der Nähe ihrer Wohnung. Die Frau konnte nicht mehr geradeaus fahren, geriet mehrfach über die Fahrbahnmitte und touchierte dann ein entgegenkommendes Auto, das von einem 18-jährigen Perger gelenkt wurde. Kurz danach traf der "sichtlich stark alkoholisierte" 68-jährige Lebensgefährte der Frau am Unfallort ein, so die Polizei. Zufällig, so der Stand der polizeilichen Ermittlungen.

Es kam zu einem verbalen Streit, wobei der 68-Jährige plötzlich dem 18-Jährigen eine "Kopfnuss" verpasste und ihn dadurch verletzte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab bei der 53-Jährigen einen Wert von 1,88 Promille. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Das betrunkene Paar wird angezeigt.