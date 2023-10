Alkolenkerin verursachte Auffahrunfall im Bezirk Perg

Die Ausfahrt der Mühlviertlerin blieb nicht ohne Folgen: Auf dem Weg von Mauthausen nach Ried in der Riedmark (Bezirk Perg) touchierte die Einheimische auf dem Güterweg Marbach einen vor ihr fahrenden Pkw gleich zweimal. Die Lenkerin, eine 55-Jährige aus dem Bezirk Perg, erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie sich im Unfallkrankenhaus Linz behandeln lassen musste. Ihr Wagen wurde am Heck erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacherin stehen nun mehrere Anzeigen ins Haus: Nicht nur, dass ein Alkotest bei der 57-jährigen positiv verlief, sie besitzt auch keine gültige Lenkberechtigung, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.