Alkolenker wurde nach Unfall von betrunkenem Ersthelfer versorgt

Etwas mehr als ein Promille Alkohol hatte ein 24-jähriger Linzer intus, als er sich am Freitag gegen 19:45 Uhr hinter das Steuer seines Wagens setzte. Bei der Fahrt auf der L1434 von Münzbach kommend in Richtung Pabneukirchen verlor der junge Mann im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg) die Kontrolle über seinen Wagen und kam in einer starken Linkskurve von der Fahrbahn ab.

Ersthelfer hatte 1,7 Promille

Das Auto überschlug sich und blieb schwer beschädigt auf dem Dach liegen. Der Unfalllenker konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Ein nachkommender 21-Jähriger setzte die Rettungskette in Gang und kümmerte sich um den Verletzten, der von der Rettung ins UKH Linz gebracht wurde. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 1,06 Promille, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der Führerschein wurde dem 24-Jährigen vorläufig abgenommen – ebenso wie seinem Ersthelfer. Bei der Befragung durch die Polizei bemerkten die Beamten bei dem 21-Jährigen deutliche Merkmale einer Alkoholisierung und baten ihn zum Test. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille.

Alkolenker flüchtete aus Krankenhaus

Es war dies nicht der einzige Alko-Unfall am Wochenende im Bezirk Perg. Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Samstag in der Früh in St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg gegen eine Gartenmauer geprallt. Der Leichtverletzte wurde von der Rettung ins UKH Linz gebracht. Er flüchtete laut Polizei jedoch noch während der Untersuchung. Nach mehreren Telefonaten zwischen dem Mann und seinen Eltern wurde er in Linz gestoppt. Ein Alkotest ergab 1,22 Promille.

