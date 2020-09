Alkolenker stürzte beim Aussteigen in Bach

Der 23-Jährige aus dem Bezirk Freistadt fuhr kurz nach Mitternacht mit seinem Pkw auf dem Güterweg Ruttenstein Richtung Pierbach. In einer leichten Rechtskurve kam er links von der Fahrbahn ab und stürzte die angrenzende Straßenböschung hinunter. Das Fahrzeug blieb in den Bäumen hängen. Der 23-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, fiel aber dabei in den angrenzenden Bach. Er ging dann zum nächsten Haus und weckte die Hausbesitzer. Diese verständigten die Einsatzkräfte.

Der 23-Jährige wurde leicht verletzt und mit der Rettung ins UKH Linz gebracht. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.