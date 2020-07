Alkolenker konnte sich an Unfall nicht mehr erinnern

Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am Dienstag gegen 22:25 Uhr von einem Gasthaus im Bezirk Rohrbach nach Hause. Aufgrund der Fahrweise und einer Beschädigung am Auto erstattete ein Zeuge telefonisch Anzeige bei der Polizei. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille, ihm wurde der Führerschein abgenommen. An den Unfall konnte sich der Mann nicht mehr erinnern.

