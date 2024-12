Alkolenker in Bad Leonfelden hatte unerlaubte Pyrotechnik im Kofferraum

Ein Polizist, der privat auf der B 126 unterwegs war, erstattete gegen 22:30 Uhr Anzeige bei seinen Kollegen: Er hatte in Bad Leonfelden einen offensichtlich betrunkenen Autolenker entdeckt.

Eine Polizeistreife hielt daraufhin Nachschau und fand das beschriebene Fahrzeug tatsächlich in Richtung Zwettl an der Rodl - abgestellt am Fahrbahnrand, der Audi war nicht mehr fahrtüchtig. Der linke Vorderreifen war ab, es war nur mehr die Felge vorhanden. Außerdem fehlte eines der Autokennzeichen, so die Polizei am Montag.

Der Lenker, ein 30-jähriger Slowake, war stark betrunken. Wie viel genau der Mann intus hatte, ist nicht bekannt, er verweigerte den Alkotest. Den Beamten teilte er lediglich mit, er hätte einen Reifenplatzer gehabt.

In der Nähe des Unfallortes fanden die Polizisten schließlich einen kaputten Leitpflock und einen beschädigten Schachtdeckel. Außerdem tauchte dort auch das vordere Kennzeichen wieder auf.

Unerlaubte Pyrotechnik im Kofferraum

Damit war die Sache aber noch nicht getan: Im Kofferraum hatte der 30-Jährige zudem unerlaubte Pyrotechnik dabei.

Der Mann musste eine Sicherheitsleistung bezahlen, der Fahrzeugschlüssel wurde ihm abgenommen. Anzeigen folgen.

