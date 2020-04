Alkolenker beschädigte Strommast

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr gegen 1:15 Uhr auf einem Güterweg in Sankt Ulrich im Mühlkreis, als er rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Strommast prallte. Durch die Wucht des Anpralles brach der Mast ab und blieb in der Luft hängen. Ein Elektrokasten wurde gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert. In der näheren Umgebung der Unfallstelle kam es zu einem Stromausfall. Fahrzeugteile, unter anderem eine Kennzeichentafel, waren auf einer Länge von ca. 20 Meter verteilt.

Der 19-Jährige setzte die Fahrt mit dem schwer beschädigten Pkw ohne anzuhalten fort. Ein Fußgänger kam gegen 6:30 Uhr zur Unfallstelle und verständigte die Polizei.

Beim Fahrzeuglenker wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 0,98 Promille Alkoholgehalt.

