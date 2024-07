Alkolenker (50) verursachte Auffahrunfall bei A7-Autobahnauffahrt

Der Unfall ereignete sich auf der Auffahrtsrampe 3 zur A7 Mühlkreisautobahn Richtung Norden. Das Auto, das er beschädigte, wurde von einem 25-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land gelenkt.

Ein 50-Jähriger aus Linz fuhr mit seinem Pkw am 7. Juli 2024 gegen 3:10 Uhr in Linz von der B1 kommend auf der Rampe Nr. 3 zur A7 Mühlkreisautobahn Richtung Norden. Bei etwa Rampenkilometer 0,320 fuhr der Mann gegen das Heck einer vor ihm fahrenden 25-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land. Obwohl sämtliche Airbags ausgelöst wurden, fuhr der 50-Jährige noch weiter auf die Hauptfahrbahn der A7 und kam erst nach etwa 500 Meter bei StrKm 4,9 am linken Fahrstreifen zum Stehen. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,58 Promille, ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

