Alkoholisiertes Trio feierte am Marktplatz Hellmonsödt bis die Polizei kam

Gegen 22 Uhr wurde bei der Polizei Hellmonsödt angerufen, weil mehrere Personen mit lauter Musik, laut schreiend am Marktplatz in Hellmonsödt eine Party feiern und Alkohol konsumieren würden. Beim Eintreffen der Polizei wurden drei Personen – aus verschiedenen Haushalten – angetroffen, die laut Musik hörten und einen stark alkoholisierten Eindruck machten, so die Polizei in einer Aussendung.

Die drei, ein 30-Jähriger, ein 33-Jähriger und eine 35-Jährige, alle aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, wurden aufgefordert, die Musik abzudrehen und die Örtlichkeit zu verlassen. Der 30-Jährige verhielt sich von Beginn an gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und unkooperativ, so die Polizei. Er störte mehrmals die Amtshandlung, weshalb er nach mehrmaliger Abmahnung festgenommen wurde. Kurz vor seiner Überstellung in das Polizeianhaltezentrum Linz wurden die beiden anderen erneut am Marktplatz mit lauter Musik und Alkohol angetroffen. Nach Androhung der Festnahme, verließen die beiden den Marktplatz. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt.