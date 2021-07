Alfred Hartl tritt zurück und beendet Nachfolge-Debatte

Mit einem politischen Paukenschlag endet die Debatte um die Bürgermeisternachfolge in Bad Leonfelden – zumindest was die Volkspartei betrifft: Etwas mehr als zwei Monate vor den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen steht in der Kurstadt ein Bürgermeisterwechsel an. Alfred Hartl übergibt nächsten Mittwoch an seinen designierten Nachfolger Thomas Wolfesberger.