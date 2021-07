Alfred Hartl nimmt den Hut - Wolfesberger wird neuer Bürgermeister in Bad Leonfelden

Viel Wirbel und vielleicht auch zerbrochenes Porzellan hätte sich die Leonfeldner Volkspartei sparen können, wenn die Wachablöse in der Kurstadt so kommuniziert worden wäre, wie sie jetzt wahrscheinlich vonstatten gehen wird. Auf alle Fälle nimmt Amtsinhaber und Langzeit-Bürgermeister Alfred Hartl mit seiner Rücktritts-Ankündigung gehörig Druck vom Kessel. Immerhin wurde immer lauter gemunkelt, Hartl wolle bis zur Wahl im Amt bleiben. Auch als Hintermann der neuen Bürgerliste STIL vermutete man den Stadtchef. Diese wird wie berichtet mit dem Ex-VP-Mann Franz Stimmeder bei den Gemeinderatswahlen antreten. Gemutmaßt wurde außerdem, Hartl könne selbst als Bürgerlisten-Kandidat antreten. Beide Vermutungen erweisen sich als falsch. Immerhin ist die Gemeinderatssitzung zur Amtsübergabe von Alfred Hartl an Thomas Wolfesberger bereits offiziell ausgeschrieben: Am Mittwoch, 14. Juli wird ab 19 Uhr zuerst der neue Bürgermeister gewählt und offiziell angelobt, anschließend dann noch ein Mitglied des Stadtrates und die neu zu besetzenden Obmänner für die Ausschüsse für Finanz- und Bildungsangelegenheiten sowie für Bau- und Straßenangelegenheiten und die örtliche Raumordnung.

„Ich habe auch schon mit den anderen Fraktionen im Gemeinderat Kontakt aufgenommen. Ich bin guter Dinge, dass wir das positiv über die Bühne bringen“, freut sich der designierte Bürgermeister im OÖN-Gespräch.

Langzeit-Bürgermeister tritt ab

Alfred Hartl feierte vor wenigen Tagen seinen 70er. Mit ihm tritt der mit Abstand längst dienende Bürgermeister des Bezirkes Urfahr-Umgebung ab. Nach 30 Jahren zieht er einen Schlussstrich unter eine politische Ära. Diese begann mit der Gründung einer eigenen Bürgerliste in den 1980er-Jahren. Danach kehrte Hartl zur ÖVP zurück. Obmann der Stadtpartei ist er nach wie vor.

Auch dort zeichnet sich ein Wechsel ab. VP-Insider berichten, dass Hartl der Partei im Wort sei, auch für keine Bürgerliste oder eine andere Gruppierung zu kandidieren.

Was ist mit Hettrich-Keller

Einer, der im politischen Spiel um die Amtsnachfolge Hartls auf der Strecke zu bleiben scheint, ist Daniel Hettrich-Keller. Der Noch-Bürgerlisten-Mandatar (ELWIS) wurde ja von Hartl selbst als Wunsch-Nachfolger ins Spiel gebracht, womit das lokalpolitische Tauziehen innerhalb der Volkspartei überhaupt erst richtig begonnen hat. Dass er in der Leonfeldner VP künftig eine tragende Rolle spielen wird, sei grundsätzlich noch nicht ganz ausgeschlossen, werde aber immer unwahrscheinlicher, wie Insider wissen wollen.

Neben der ÖVP hat in Bad Leonfelden auch die FPÖ mit Oliver Jeitler einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen geschickt. Erstmals in der Stadt antreten werden auch die Grünen. Die SP ist noch unentschlossen.