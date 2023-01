Alfred Dorfer im Kikas

Alfred Dorfer beehrt zum wiederholten Male am 13. Jänner das Kikas in Aigen-Schlägl. Er spielt sein Programm "und …". Darin zeigt er Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankommen. Denn ein Umzug in eine andere Wohnung dient als Umfeld für die Geschichten, die Bewegung ins Leben der Bühnenfigur gebracht haben. Episoden aus der Nachbarschaft dienen als Fenster zur Welt und erlauben auch den Blick in eine Zukunft, in der Idealisten endgültig als nützliche Idioten begriffen werden. Ein temporeiches und inhaltlich komplexes Ein-Mann-Theater. www.kikas.at.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper