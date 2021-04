Alexander Nerat tritt in Mauthausen als Bürgermeisterkandidat an

Seit einem Vierteljahrhundert in der Gemeindepolitik, amtierender Vizebürgermeister, seit zwölf Jahren Landtagsabgeordneter: Der FPÖ-Bezirkschef Alexander Nerat hat breites reichhaltige Erfahrung in der Politik verweisen. Am Mittwoch gab der Mauthausener seine Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters in seiner Heimatgemeinde bekannt.

Bei der Wahl im Jahr 2015 wurde die FPÖ zur zweitstärksten Fraktion im Gemeinderat Mauthausen hinter der SPÖ, die mit Thomas Punkenhofer auch den Bürgermeister stellt. Die neu gewonnene Stärke habe man trotz anfänglicher Vorbehalte für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Gemeinderat nutzen können, sagt Nerat: „Unser Donaumarkt hat sich in den vergangenen sechs Jahren sehr positiv entwickelt. Wir konnten die Verschuldung halbieren und zahlreiche Neuerungen umsetzen.“

Bei vielen dieser Projekte, insbesondere bei der neuen Donaubrücke, habe sich ein gutes Einvernehmen mit Politik und Behörden des Landes als sehr vorteilhaft erwiesen. Genau diese guten Kontakte auf Landesebene - im Landtag ebenso wie in seiner Funktion als Vizepräsident des Zivilschutzverbands Oberösterreich - rückt Nerat für seine Bürgermeister-Kandidatur in den Vordergrund: „Die persönliche Vernetzung jedes Bürgermeisters wird zukünftig eine immer größere Rolle spielen. Mein Angebot an alle Wähler lautet daher, mit meinen Erfahrungen und Kompetenzen das Beste für Mauthausen zu erreichen, denn das werden wir brauchen!“