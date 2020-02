Alarmierend: Die Schweinepest wird die Jägerschaft massiv beschäftigen

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist Thema bei den gerade laufenden Bezirksjägertagen im ganzen Land. So auch in Rohrbach. Bezirksjägermeister Martin Eisschiel erzählte, wie man im Nachbarland Tschechien das Problem zumindest vorübergehend löste: "Man hat ein Gatter errichtet, die Wildschweine hineingefüttert, und das Militär erledigte den Rest", erzählte er von der wenig waidmännischen Methode. Dass man sich ob der drohenden Schweinepest zu rüsten habe, daran ließ auch Landesjägermeister Herbert Sieghartsleitner keine Zweifel.

Vorbereitung auf Schweinepest

"Die Afrikanische Schweinepest wird uns noch massiv beschäftigen", sagte er den Rohrbacher Jägern unverhohlen. Auch müsse man sich damit anfreunden, dass man sich von jagdlichen Gepflogenheiten verabschieden müsse. Zwar hat die ASP Österreich noch nicht erreicht, dass man verschont bleiben werde, damit rechnet auch die Behörde nicht. Zumindest bereitet man sich vor. So wird es heuer eine große Übung im Grenzgebiet geben. Übungsszenario: Man hat mehrere tote Wildschweine gefunden und der Behörde gemeldet. Man will mit dieser Stabsübung sichergehen, dass die Abläufe reibungslos funktionieren.

Dass die Schwarzwildbestände auch im Oberen Mühlviertel im Steigen begriffen ist, zeigt die Streckenlegung: "Wir haben mit 328 erlegten Wildschweinen einen Höchststand bei der Schwarzwildstrecke", sagte Bezirksjägermeister Martin Eisschiel seinen Waidkameraden. Vor allem an der Staatsgrenze zu Tschechien und an der Donauleite werden vermehrt Wildschweine geschossen. Spürbar seien die Schwarzkittel allerdings in fast allen Revieren des Bezirkes Rohrbach.

Abschussplan erfüllt

Aber auch abseits der Schwarzwildthematik wird den Rohrbacher Jägerinnen (75) und Jägern (879) nicht langweilig: Die Abschusszahlen beim Rehwild habe man im zu Ende gehenden Jagdjahr bereits zu 101 Prozent erfüllt. 5790 Rehe wurden geschossen. Gemeinsam mit den gemeldeten Fallwildzahlen ergibt sich eine Gesamtentnahme von 6230 Stück. Zwar sei die Verteilung der Abschüsse noch gut, dennoch sei ein Trend erkennbar, dass immer mehr Böcke der Kategorie III geschossen werden und dafür weniger 1er-Böcke. "Das ist wohl auch ein wenig der Abschussplanerfüllung geschuldet", sagte Eisschiel.

"Sehr gut" für die Jäger

Ob der beginnenden Semesterferien erlaubte sich Jägermeister Eisschiel, auch seinen Jägerinnen und Jägern ein Zeugnis auszustellen: "Die Gesamtnote ist ,Sehr gut‘, und für das Verhalten der Jäger gibt es ein ,Sehr zufriedenstellend‘." Vor allem die Verhaltensnote sei ihm wichtig: "Wir haben es selbst in der Hand, uns positiv oder negativ darzustellen."

Gemeinsam im Wald

Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit den Grundbesitzern. Mit Fingerspitzengefühl und Vernunft lasse sich jedes Problem beseitigen. Dass der Druck auf die Waldbesitzer steigt, weiß Eisschiel als Waldbesitzer aus eigener Erfahrung: "Die Jagd muss und wird ihren Beitrag zur Naturverjüngung leisten. Allein zuständig sind wir dafür aber nicht", setzt er auf den Dialog und die Zusammenarbeit mit der heimischen Landwirtschaft.

Fleißige Jäger: Im vorigen Jagdjahr schossen die 954 Jäger des Bezirkes Urfahr-Umgebung 5790 Stück Rehwild. Das bedeutet, dass der Abschussplan zu 101 Prozent erfüllt wurde. Die 55 Jagdgebiete weisen allesamt die Güteklasse I oder II auf, was Verbiss und Naturverjüngung angeht. Die Jäger brachten im Vorjahr auch Raub- und Niederwild zur Strecke: 914 Hasen, 646 Füchse, 740 Wildenten, 537 Marder, 68 Fasane, 143 Dachse, 389 Wildtauben, 82 Iltisse, 41 Schnepfen, 11 Rebhühner und 2 Graugänse, 47 Hermeline, 3 Fischotter, einen Marderhund und einen Waschbären.

Außerdem schossen sie 86 Stück Rotwild, sechs Stück Dam- und Sikawild und 328 Stück Schwarzwild.

Auszeichnungen

Für 60 Jahre Jagd wurden Herbert Heinzl, Leopold Hofer und Elisabeth Wagner ausgezeichnet.

Den Goldenen Bruch für 50 Jahre Jagd erhielten Hermann Altendorfer, Ludwig Auberger, Hermann Berger, August Bogendorfer, Erwin Gabriel, Karl Gahleitner, Josef Groiß, Herbert Hartl, Arnold Laher, Erhard Niederhuber, Georg Pürmayr, Hubert Rosenberger, Josef Scharinger, Walter Schmid, Ernst Schürz, Josef Schütz und Hubert Simmel.

Die Raubwildnadel gab es für Christian Pilsl, August Pühringer und Manfred Simader.

Auszeichnung beim Bezirksjägertag Rohrbach Bild: Fellhofer

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at