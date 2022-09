Alarm-Übung am Machlanddamm

Zu weitreichenden Verkehrsbehinderungen kommt es am Samstagnachmittag in den Machlandgemeinden des Bezirkes Perg. Grund dafür ist eine alle fünf Jahre vorgeschriebene „Alarmübung“ am Machlanddamm. Dabei wird unter anderem der mobile Hochwasserschutz in Mauthausen, Saxen-Dornach und Grein aufgebaut. Nachdem von den aufzustellenden Mobilschutzwänden auch öffentliche Straßen betroffen sind, wird die B3 in der Zeit von 13 bis 18 Uhr in den betroffenen Gemeinden gesperrt. Örtliche Umleitungen werden eingerichtet. Die Donaubrücken Grein und Mauthausen sind von der Alarmübung nicht betroffen.

Sperre der B3 im Bereich Mauthausen

Eine beschilderte Umleitungsstrecke wird von Pulgarn über Luftenberg, St. Georgen an der Gusen, Lungitz, Ried in der Riedmark nach Mauthausen eingerichtet.

Sperre der B 3 im Bereich Saxen-Dornach

Eine beschilderte Umleitungsstrecke wird von Saxen über Achatzberg nach Grein eingerichtet.

Sperre der B 3 im Bereich Grein–Donaukai

PKW können durch das Ortsgebiet ausweichen (Höhenbegrenzung 3,50 m). Für LKW gibt es eine beschilderte Umleitungsstrecke von Grein-West über Bad Kreuzen, Dimbach und Aumühle (B119a) nach Grein-Ost.