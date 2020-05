Aktion zum 1. Mai: Netz für soziale Sicherheit gespannt

Während die große Maikundgebung heuer ausfallen musste, machte die SPÖ des Bezirkes Perg mit einer Fotoaktion in Mitterkirchen auf die Bedeutung eines leistungsfähigen Sozialstaats aufmerksam. Als Symbol für das soziale Auffangnetz wurden Netze und Transparente gespannt „Wenn eines in der Krise deutlich wurde, dann dass ein starker Sozialstaat überlebensnotwendig ist“, sagte dabei Bgm. Erich Wahl, Bezirksvorsitzender der SPÖ Perg. „Nur ein gut funktionierendes soziales Netz kann die Menschen in schweren Zeiten auffangen und ihnen Hoffnung und Perspektiven bieten.“

Ein Blick über die Grenzen zeige, dass die Errungenschaften der Sozialdemokratie Menschenleben rette, unterstrich auch SabineSchatz, SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat „Wir haben es unserem gut ausgebauten Gesundheitssystem zu verdanken, dass wir die Krise so erfolgreich gemeistert haben. Ein Blick nach Großbritannien und in die USA zeigt was geschieht, wenn neoliberale Einspar- und Privatisierungspolitik das Sagen hat. Das ist eindeutig der falsche Weg.“ Als Sozialdemokratie werde man deshalb auch in Zukunft für einen starken Sozialstaat und ein gutes Gesundheitssystem arbeiten. Schatz: „Wir werden gegen jene Kräfte ankämpfen, die unser Gesundheitssystem lieber in privaten Händen sehen“.

Appell für Arbeitszeitverkürzung

Nach der Gesundheitskrise gehe es nun damit, die damit einhergehende Rekordarbeitslosigkeit wieder abzubauen und Arbeit zu schaffen „Ein starker Sozialstaat fängt die Menschen nicht nur auf, er gibt ihnen auch Zukunftsperspektiven und Sicherheit“, betonten Wahl und Schatz am 1. Mai, dem höchsten Feiertag der Sozialdemokratie. Dies sei unter anderem mit einer besseren Verteilung von Arbeit – durch eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 30 Stunden – möglich. „Die SPÖ hat für uns das 8-8-8-Modell, also 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Schlaf, erkämpft. Angesichts des technologischen Fortschrittes lautet unsere Formel gegen die Krise 6-8-10: Sechs Stunden gute Arbeit, acht Stunden sorgenfreier Schlaf, und zehn Stunden Freizeit für uns“.