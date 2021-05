Akkubrände als ernste Gefahr im Haushalt

Die rasant steigende Zahl der akkubetriebenen Geräte ist für den Zivilschutz ein Grund, noch intensiver mit der Feuerwehr zusammenzuarbeiten und gemeinsam auf die Bedrohung und notwendige Vorsorgemaßnahmen aufmerksam zu machen. Akkubrände entstehen meist völlig unvermutet, wie auch der Brand Anfang April in Pregarten zeigte: Als der Akku in einer Steckdose angesteckt war, war plötzlich ein Knall zu hören und das Carport brannte. Wird eine einzelne Zelle durch Wärme, Überladung oder mechanische Einwirkungen beschädigt, entstehen in der Zelle Temperaturen bis zu 800 Grad.

Zunehmende Gefahr

Rohrbachs Zivilschutz-Bezirksleiter Valentin Pühringer und Bezirks-Feuerwehrkommandant Josef Bröderbauer bestätigen: "Durch die zahlreichen elektronischen Geräte im Haushalt gibt es auch zahlreiche unterschiedliche Batterie- und Akku-Arten, die auch verschiedene Ladekabel und Ladezeiten haben. Die Anforderungen an das Laden (Lademanagement), Lagern oder Entsorgen sind daher groß." Gerade beim E-Bike ist es wichtig, das Fahrrad regelmäßig – also mindestens einmal im Jahr – zum Service zu bringen. Der Akku gehört auf jeden Fall vor der ersten Ausfahrt im Frühjahr an die Ladestation (das gilt für alle akkubetriebenen Geräte, die eine Winterpause hatten). Hilfreich ist es, die Steckerpole am Akkuhalter zu reinigen und mit Polfett oder technischer Vaseline leicht zu fetten. Bevor der Akku eingesetzt wird, die Kontaktstellen gründlich trocknen. Die Ladung sollte bei Zimmertemperatur, aber nicht in den Wohnräumen erfolgen. Beim Transport ist es wichtig, den Akku stets vom Bike abzunehmen und ihn sicher zu verstauen.

Patentierte Schutz-Taschen

Empfehlenswert sind "Akku-Sicherheitstaschen" zum Lagern, Aufladen und auch beim Transport von Lithium-Ionen-Akkus. Die Hülle solcher Taschen besteht aus einem spritzwasserdichten PVC-Stoff und innen aus einem feuerfesten Material wie beispielsweise Glasfaser. Durch einen starken Klettverschluss wird die Tasche verschlossen und die Gefahr eines Austrittes von Flammen im Schadensfall verringert.