Elf Tage nachdem die Freizeitwiese an der Aist oberhalb von Schwertberg beim Badegewässer-Test des Landes Oberösterreich mit der Bewertung "mangelhaft" durchgefallen war, konnte am Montagnachmittag Entwarnung gegeben werden: Die Belastung an Escherichia-coli-Bakterien und Enterokokken ist wieder unter die geltenden Grenzwerte gesungen. Somit ist laut Marktgemeinde Schwertberg das Baden in der Aist wieder ohne Bedenken möglich.