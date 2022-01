Aisttaler war Trumpf der Kaufleute im Lockdown

Das zweite Jahr mit Corona-Einschränkungen und ein Lockdown kurz vor dem ersten Weihnachtseinkaufssamstag – an sich ein Super-GAU für den Handel. "Es war dann aber für die Kaufleute im Raum Pregarten gar nicht so dramatisch", sagt die Obfrau des Vereins der Aisttaler Kaufleute, Birgit Singer. Denn die Kunden waren gerade vor Weihnachten sehr auf regionales Einkaufen bedacht. Vor allem die Gutscheinmünze "Aisttaler" erwies sich als Kassenschlager.

Damit behauptete sich die regionale Einkaufswährung als Gegengewicht zum Online-Shopping. Viele Konsumenten wollten mit den regionalen Händlern in Kontakt bleiben, sagt Helmut Böhm, Schuhhändler in Pregarten: "Es war überraschend, wie viele Stammkunden angerufen, Waren bestellt und dann abgeholt haben. Diese Treue gibt uns sehr viel Kraft."

Gerade zu dem Zeitpunkt, als das beliebte Weihnachtsgewinnspiel startete und die Teilnahmescheine versandt wurden, kam der Lockdown. Die Aisttaler Kaufleute staunten, dass in Summe dennoch 1387 Teilnahmescheine ausgefüllt in den Geschäften abgegeben wurden. Noch mehr aber wog die Tatsache, dass der Aisttaler schon am 10. Dezember vergriffen war. Birgit Singer: "Das tat auch ein bisschen weh. Wir hatten etwa noch eine Anfrage eines Unternehmens, das für Mitarbeiter Aisttaler im Wert von 15.000 Euro kaufen wollte."

Der Vorstand der Aisttaler Kaufleute überlegt jetzt, den Gesamtstand an Aisttaler-Münzen im Wert von knapp 200.000 Euro mit einer Zusatzproduktion aufzustocken oder ein zusätzliches Gutscheinsystem zu schaffen.

Bei der Verlosung des Weihnachtsgewinnspiels wurden vergangene Woche Petra Wiesinger, Erika Satzinger (beide aus Pregarten) und Theresia Sigl aus Wartberg als Gewinnerinnen gezogen.