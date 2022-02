AIGEN-SCHLÄGL. Dass die neuerliche Abstimmung über die bezirksweite Hallenbad-Finanzierung in Aigen-Schlägl zur Zitterpartie werden würde, war klar, als bekannt wurde, dass der ursprüngliche Finanzierungsplan nicht halten würde. Denn Aigen-Schlägl hinterfragte die gemeinsame Finanzierung schon in der Vergangenheit besonders kritisch. Am Donnerstagabend reiste dann auch Rohrbach-Bergs Bürgermeister und Hallenbad-Arbeitskreisleiter Andreas Lindorfer zur Sitzung in die Nachbargemeinde, um etwaige Fragen zu beantworten. Er präsentierte die neuen Fakten. Alles in allem belastet die Bad-Finanzierung das Aigen-Schlägler Gemeindebudget im niedrigen, einstelligen Promillebereich.

Öffentlichkeit ausgeschlossen

Von der Diskussion wurde schließlich die Öffentlichkeit ausgeschlossen – auf Antrag der FP, der einstimmig angenommen wurde. In der geheimen Diskussion, die durchaus rege gewesen sein soll, rangen sich schließlich die Gemeinderäte doch zu einem einstimmigen Votum für den neuen Finanzierungsplan durch.

Baukosten gestiegen

Dieser wurde aufgrund gestiegener Baukosten nötig. Ein Großteil wird aus Landesmitteln abgedeckt, allerdings müssen auch die Rohrbacher Gemeinden einen etwas höheren Beitrag leisten. Im Fall von Aigen-Schlägl sind das statt 15.200 nun 21.100 Euro.

Auch aus einigen anderen Gemeinden liegen bereits positive Beschlüsse vor. Bis Ende März soll in allen 37 Gemeinden abgestimmt werden. Um tatsächlich im Frühling – angepeilt war April – mit den Bauarbeiten starten zu können, braucht es grünes Licht von allen Gemeinderäten. Zumindest die Bürgermeister haben schon im Dezember ihr Wohlwollen signalisiert. (fell)