Aigen-Schlägl startet ins Zeitalter der Glasfaser

AIGEN-SCHLÄGL. Haushalte und Unternehmen in Aigen-Schlägl erhalten Zugang zu modernster Glasfaser-Technologie. Die Glasfaser-Infrastrukturgesellschaft (öGIG) leitete mit dem Spatenstich die Bauarbeiten ein. Die ersten Anschlüsse an das leistungsfähige Glasfasernetz werden bereits im Frühjahr 2024 fertiggestellt. Bürgermeisterin Elisabeth Höfler begrüßt den Beginn der Bauarbeiten der öGIG für den Aufbau des Netzes in ihrer Gemeinde: "Der Ausbau der zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaser ist für uns endlich Realität geworden. Dieses wegweisende Projekt hat eine nachhaltige Bedeutung für die Bürger von Aigen-Schlägl."

100Prozent FTTH-Netze.

Damit bekommen jeder Haushalt und Betrieb ihre eigene Glasfaseranbindung. Der Ausbau ist besonders reizvoll, da die öGIG volle Entscheidungsfreiheit bei der Wahl des Internet-Serviceanbieters bietet und die Netze eine offene, österreichweit einheitliche Plattform schaffen, auf der jeder Internet-Serviceanbieter seine Dienste anbieten kann.

"Wir freuen uns über den Start der baulichen Umsetzung. In Aigen-Schlägl verlegen wir rund 24 km an Leitungen. Die ersten Anschlüsse werden bereits im Frühjahr 2024 fertiggestellt", streicht öGIG-Vertriebsleiter Michael Reutterer hervor. Für die öGIG ist es die fünfte Ausbaugemeinde in Oberösterreich. In Münzkirchen, Obernberg am Inn, Goldwörth und Ottensheim wurde bereits im Jahresverlauf mit den Tiefbauarbeiten begonnen.

Das gesamte Projekt ist übrigens für die Gemeinde kostenfrei und hängt auch nicht von Förderzusagen des Bundes oder des Landes ab. Das gesamte Projekt wird bereits bis zum Herbst 2024 abgeschlossen sein.

Während der Bauphase haben auch Spätentschlossene noch die Möglichkeit, sich einen Glasfaser-Anschluss zu sichern.

