Aigen-Schlägl als WM-Ort: Moto GP der Modellflitzer

Die Weltmeisterschaft der ferngesteuerten Motorräder ist ab Sonntag an der Rennstrecke des Modell Auto Vereins Aigen-Schlägl in Natschlag zu Gast. Seit fünf Jahren versucht der Verein, die Weltmeisterschaft für Motorräder, also die Moto GP der Modellbikes, ins Mühlviertel zu holen. Nun ist es so weit: Die besten Teams der Welt machen in Aigen-Schlägl Station. Gefahren wird in verschiedenen Rennklassen mit Elektro- und Verbrennungsmotoren.

Aus Neuseeland, Frankreich, Italien, Deutschland, Dänemark, England, Schweden, der Schweiz, Serbien, Griechenland und natürlich aus Österreich sind Fahrer am Start. Eine Woche lang werden die Fahrer mit ihren ferngesteuerten Flitzern um den WM-Titel kämpfen. Von Sonntag bis zum nächsten Samstag wird täglich in allen Klassen der Motorräder trainiert. So fahren abwechselnd genau nach Zeitplan einmal Elektro Stock, dann Elektro Modified und auch Bikes mit Verbrennungsmotoren. Nach dem Qualifying werden dann am Freitagnachmittag und Samstag der nächsten Woche die Finalläufe gefahren.

An der Rennstrecke ist für 120 Fahrer Platz. Der Eintritt für Zuschauer ist an allen Tagen frei. "Zuseher sind gern gesehen. Es wäre schön, wenn bei der Eröffnung mit dem Einzug der Fahrer am Donnerstag, 8. August, um 17 Uhr viele Besucher dabei wären", sagt Vereins-Chef Martin Mayrhofer.

Modellbahn seit 2006

In Aigen-Schlägl betreibt der Verein seit 2006 eine Rennstrecke für Modellautos und Motorräder. Jedes Jahr werden mehrere nationale und internationale Rennen ausgetragen. Die Rennstrecke im Gewerbegebiet Natschlag wird laufend verbessert und hat international einen sehr hohen positiven Stellenwert. Nicht nur die Strecke selbst ist bei den Teams beliebt, sondern auch die Infrastruktur wie zum Beispiel die großzügigen Mechanikerplätze.