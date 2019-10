Aggressiver Nachtschwärmer verletzte sich bei Streit an Scherben

Der stark alkoholisierte 25-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung suchte Samstagabend mit anwesenden Gästen ständig Streit. Dabei rempelte er einen 32- Jährigen aus dem Bezirk Perg mehrmals an, dieser drängte ihn immer wieder zurück und versetzte ihm schließlich einen Stoß. Der 25-Jährige stürzte und zog sich an beiden Armen durch am Boden liegende Glasscherben Schnittwunden zu.

Die beiden Türsteher brachten den 25-Jährigen vor das Lokal und verständigten die Rettung. Der 25-Jährige beschuldigte daraufhin beide Türsteher, ihn durch Gewaltanwendung beim Rauswurf verletzt zu haben. Der Verdächtige zeigte sich auch bei der Sachverhaltsaufnahme gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und wird diesbezüglich zur Anzeige gebracht.

Der Verletzte wurde mit der Rettung Gallneukirchen ins UKH Linz gebracht.