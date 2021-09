Rabiater Mann beschädigte Pkw - Festnahme

Seinen Anfang nahm die Auseinandersetzung am 31. August gegen 18.50 Uhr im Hof eines Mehrparteienhauses in Rohrbach. Ein 27-jähriger Mann war dabei beobachtet worden, wie er das Auto einer Hausbewohnerin beschädigte hatte. Bei der Klärung der Geschehnisse zwischen dem Mann und der Pkw-Besitzerin gerieten die beteiligten Personen in einen Streit. Eine wilde Schlägerei, bei der später auch der Lebensgefährte der Frau beteiligt war, war die Folge. Die anschließende Flucht des rabiaten Mannes verlief erfolglos. Die verständigten Polizisten konnten den 27-Jährigen im Stadtgebeigt aufgreifen und festnehmen, eine Anzeige folgt.