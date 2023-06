Aggressiver Festbesucher prügelt im Mühlviertel 29-Jährigen krankenhausreif

Von einem noch unbekannten Täter wurde ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Rohrbach am Sonntag gegen 3:15 Uhr auf einem Fest in Sankt Veit im Mühlkreis attackiert und verletzt. Mit den Füßen trat der unbekannte Mann auf das Opfer ein. Der 29-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Kepler Uniklinikum gebracht. Laut übereinstimmenden Zeugenaussagen dürfte der Täter bereits vorher gegen mehrere Personen äußerst aggressiv gewesen sein. Gemeinsam mit vier weiteren Burschen flüchtete der Unbekannte nach der Körperverletzung. Eine Fahndung in der Umgebung verlief vorerst negativ.

Der Täter war etwa 20 Jahre alt und blond. Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Sankt Martin im Mühlkreis unter 059133/4259.

