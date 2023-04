Aggressiver Dieb: Supermarkt-Verkäuferin wehrte sich mit Pfefferspray

Der junge Mann ging am Montag gemeinsam mit einer 20-Jährigen auf Diebestour. Gegen 17.30 Uhr wurden die beiden Langfinger von einer Supermarktverkäuferin beobachtet. Als sie das Geschäft mit der gestohlenen Ware verließen, stellte sie die Filialleiterin zur Rede. Der 19-jährige Äthiopier reagierte aggressiv, schrie lautstark herum und ging auf die Supermarktleiterin los. Unterstützung bekam die Frau von der Verkäuferin, die einen Pfefferspray bei sich hatte. Damit schlug sie den 19-Jährigen in die Flucht. Noch am selben Abend wurde der Mann ausgeforscht, berichtet die Landespolizeidirektion am Dienstagmorgen. Anzeigen folgen.

