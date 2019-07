Afghane wehrte sich gegen Handy-Sicherstellung - Anzeige

Das Säckchen mit etwa zehn Gramm Marihuana wurde am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Feldkirchen an der Donau gefunden. Als mögliche Beschuldigte kamen ein 20-Jähriger Afghane und ein 19-Jähriger Afghane in Frage.

Für weitere Ermittlungen wurden die Handys der beiden sichergestellt. Dabei wehrte sich der 20-Jährige vehement und es kam zu einem Handgemenge mit den Beamten. Das Handy konnte schließlich sichergestellt werden, verletzt wurde niemand. Beide werden wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, der 20-Jährige zusätzlich noch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt.