BEZIRK ROHRBACH. Was fast im ganzen Land schon umgesetzt ist, gilt ab Jahreswechsel auch in Rohrbach. Als einer der letzten Bezirke stellt man mit 2024 den Hausärztlichen Notdienst (HÄND) um. Ab 23 Uhr ist kein mobiler Visitendienst mehr unterwegs. Die medizinische Versorgung in der Region bleibt aber natürlich aufrecht. So ist rund um die Uhr etwa eine Telefonberatung verfügbar. Die landesweite Reduzierung der Präsenzzeiten geht, wie so vieles, auf den Personalmangel zurück. Freude hat man freilich keine damit: "Das HÄND-System funktioniert gut, und wir sind im Bezirk Rohrbach in der glücklichen Lage, dass wir keine Personalprobleme bei den niedergelassenen Ärzten und Fachärzten haben. Alle Stellen sind besetzt. Deshalb wollten wir für unseren Bezirk eine regionale Lösung erreichen. Das ist uns aber leider nicht gelungen", sagt Bezirksärztevertreter Werner Stütz. Man werde sich weiterhin bemühen, bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten.

Ab Jänner 2024 ist also der HÄND außerhalb der Öffnungszeiten des Hausarztes an Wochentagen nachmittags mit zwei Rufbereitschaftsdiensten (14 bis 19 Uhr) sowie dem mobilen Visitendienst von 19 bis 23 Uhr verfügbar. An Wochenenden und Feiertagen sind zusätzlich zwei Ordinationen (8 bis 12 Uhr) geöffnet und es gibt einen Visitendienst von 12 bis 23 Uhr. Nach 23 Uhr wird der HÄND, der normalerweise über die Nummer 141 erreichbar ist, der Gesundheitshotline 1450 zugeschaltet, die rund um die Uhr besetzt ist und im Bedarf auf einen Arzt zurückgreifen kann. Bekanntheit erlangte die Hotline vor allem während der Corona-Pandemie.

Notfälle gehen vor

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist natürlich das Notarztsystem unter 144 erreichbar. Auch das Krankenhaus steht in absoluten Notfällen zur Verfügung. Bevor dieses konsultiert wird, solle man aber eigenverantwortlich überlegen, ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt.

