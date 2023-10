 Ärzte-Ehepaar setzte Spatenstich für neue Kinderarztpraxis in Pregarten

Julia und Bernd Singer arbeiten in der Kinder- und Jugendheilkunde im Ordensklinikum Linz der Barmherzigen Schwestern. Voraussichtlich in zwei Jahren wollen sie in Pregarten eine Kinderarztpraxis betreiben. Auf ihr zukünftiges Betätigungsfeld in Pregarten freuen sich die beiden: "Wir sehen große Nachfrage in der Region rund um Pregarten und sind entschlossen, die bestmögliche medizinische Versorgung für Kinder und Jugendliche anzubieten."

Impuls für Tragweiner Straße

Ihren Standort wird die künftige Kinderarztpraxis im "Stadthaus II" in der Tragweiner Straße haben. Errichtet wird das "Stadthaus II" von der Firma Singer/Regnis, die das bestehende Gebäude abgerissen und für den Standort ein Nachverdichtungsprojekt entwickelt hat. Das Haus, das architektonisch einen Akzent in der Stadt an der Aist setzen soll, wird neben der Kinderarztpraxis auch Platz für modern ausgestattete Eigentumswohnungen bieten.

Zur Nutzung des Erdgeschoßes als Kinderarztpraxis sagt Bürgermeister Fritz Robeischl: "Wir erlauben im Pregartner Zentrumsbereich keine reinen Wohnnutzungen im Erdgeschoß. Das hat sich sicher positiv auf die Ansiedlung dieser Arztpraxis ausgewirkt. Für das große Engagement der Firma Singer/Regnis bei der Mietersuche bin ich sehr dankbar. Dadurch kann die ärztliche Versorgung in Pregarten weiter ausgebaut werden und wir alle in der Stadtgemeinde freuen uns über zwei junge Kinderärzte für unsere Region."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Pregarten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.