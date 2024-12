Ältester Feuerwehrmann des Bezirkes Rohrbach feierte seinen 100. Geburtstag

ROHRBACH-BERG. Der 5. Dezember 1924 war "nur" ein normaler Krampustag und noch lange nicht zum Welttag der Freiwilligkeit ausgerufen. Und doch erblickte an diesem Tag einer das Licht der Welt, dessen ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr Rohrbach viel bewirkt hat. Johann Hollin feierte heuer im Kreise seiner Kameraden seinen 100. Geburtstag.

Spalier für den Jubilar

Uniformiert, mit ordenbehangener Brust, schritt er durch das Spalier seiner Kameraden, welches Kommandant Martin Wakolbinger zu seinen Ehren antreten hat lassen. Auch die Stadtmusikkapelle spielte dem Jubilar ein Geburtstagsständchen.

36 Jahre lang war Hans Hollin als Kassier im Kommando der FF Rohrbach tätig, vier Jahre lang zudem als Kommandant-Stellvertreter. Wie er als 17-Jähriger zur Feuerwehr kam, daran erinnert sich der Jubilar dank geistiger Frische noch genau: "Damals, im April 1941, gab es in Rohrbach schon die ,Frauenfeuerwehr‘. Viele Männer waren im Krieg eingerückt, zu Hause fehlten die Männer. Hans Reisinger war damals ein Ausbilder in der Feuerwehr und hat immer Übungen rund um die Kirche organisiert. Er hat mich zur Feuerwehr gebracht." Nur ein Jahr später musste Hollin selbst einrücken. Nur um Haaresbreite entging er dem Schicksal so vieler seiner Alterskollegen: "Es war oft knapp, und ich wäre fast gestorben", erinnert er sich. Schließlich geriet er in Gefangenschaft, kehrte 1946 zurück nach Rohrbach und in die Reihen der Feuerwehr. Wie viele Einsätze er gemeistert hat, könne er heute nicht mehr sagen, nur dass sich vieles geändert hat, eigentlich alles: "Früher waren es im Grunde nur Brände, die uns beschäftigt haben." Ausrüstung gab es viel weniger, und auch das Gewand war spartanisch.

Erster Tankwagen

Umso besser erinnert sich der 100-Jährige an den ersten Tankwagen, der in Rohrbach Einzug gehalten hat. "Dafür habe ich extra den Lastwagen-Führerschein gemacht". 1300 Schilling hat der damals gekostet, verdient hat er 200 Schilling im Monat.

Kameradschaft ist geblieben

Was sich in all den Jahren nicht verändert hat, ist die Kameradschaft in der Feuerwehr. So freute er sich über die gemütlichen Stunden im Kreise seiner Kollegen. Natürlich kamen auch Bürgermeister Andreas Lindorfer, Abschnittskommandant Andreas Pachner und Bezirkskommandant Thomas Stockinger zur Feier. Letzterer hatte recherchiert: "Hans, du bist der älteste Kamerad im Bezirk Rohrbach. Der nächste ist ein junger Bursch mit 96."

