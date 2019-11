Adventstimmung bei Kunst und Punsch

"Sehet, die erste Kerze brennt" wird am Sonntag in der Kirche gesungen. Am ersten Adventwochenende ist auch die Fülle an Weihnachts- und Christkindlmärkten enorm. Die OÖNachrichten bringen eine kleine Auswahl besonders stimmungsvoller Veranstaltungen mit Kunsthandwerk, Musik und Kulinarik.

Christkindlmarkt in Freistadt: Mehr als 60 Aussteller tummeln sich diesen Samstag und Sonntag im Schlosshof Freistadt. Weihnachtliche Accessoires, eine Kinderbackstube, Basteleien und viele Geschenkideen erwarten die Besucher. An beiden Tagen kann im Schaufenster der Konditorei Lubinger das Hexenhaus aus Lebkuchen bestaunt werden. Nicht versäumen: den Kinderlichterzug mit dem Nikolaus vom Rathaus durch das Böhmertor in den Schlosshof am Samstag, ab 16 Uhr.

Wie in der kalten Jahreszeit Winterarbeit und Brauchtum das Leben unserer Großeltern bestimmten, zeigt die Ausstellung "Is draußt finsta und koid", die am Sonntag um 15 Uhr im Bauernmöbelmuseum Edlmühle in Hirschbach eröffnet wird. Dabei lassen sich Besenbinder, Krippenbauer und Maler bei der Arbeit über die Schulter schauen. Mundartgedichte, Musik und ein Buffet der Hirschbacher Bäuerinnen erwarten die Besucher. Adventroas Saxen: Auf elf Standorte im Ortszentrum verteilt sich das Geschehen bei der Adventroas in Saxen, die zum größten Adventmarkt im Bezirk Perg herangewachsen ist. Kunsthandwerker, Musiker, eine Modellbauausstellung, Lebkuchenwerkstatt, eine Schauschmiede sowie die Präsentation von Schnitzkunst mit der Motorsäge sind nur einige der vielen Programmpunkte, die am Samstag (14 bis 19 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) bestaunt werden können.

Mit einem Weihnachtstheater, viel Musik, Kutschenfahrten, Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten wartet heuer der Naarner Advent rund um den Marktplatz von Naarn auf. Geöffnet ist morgen, Samstag, von 15 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Neumarkter Adventmarkt: Dutzende Aussteller, Vereine, Bildungseinrichtungen und Kulturträger der Gemeinde Neumarkt haben für den Neumarkter Adventmarkt ein sehenswertes adventliches Veranstaltungspaket geschnürt. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr sowie am Sonntag von 8.30 bis 17 Uhr.

Erstmals findet heute ab 14 Uhr der "Advent an der Aist" im Merckens-Boxenshop im Josefstal statt. Mit dabei sind unter anderem die Bauernkrapfen-Schleiferei und die "Beer Buddies" aus Tragwein, der Biohof Mascherbauer, der Regionalladen Grünhilde und Weinbau Gmeiner aus Perg. Die musikalische Gestaltung übernehmen die "Teen Tones" des Musikvereins Tragwein. Märchen in Pühret: In Neustift wird eine Märchenerzählerin morgen um 14.30 Uhr die Kinder auf die Weihnachtszeit einstimmen. Dazu gibt es Lieder der Volksschulkinder, einen Besuch des Nikolaus sowie einen vorweihnachtlichen Markt.

Mit einem Adventsingen beginnt am Samstag um 15 Uhr die Einstimmung auf den Advent in Kollerschlag. Die Peilsteiner Stubenmusik, der Meraner Dreigesang, der Seniorenchor und die Volksschule sind dabei zu hören. Anschließend wird der große Adventkranz auf dem Hanriederbrunnen am Marktplatz gesegnet. Winter-Werkschau im MÜK: Von der Kerbschnitzerin aus Gallneukirchen über eine Handpuppen-Strickerin aus Neumarkt bis zum Drechsler aus Luftenberg reicht die Palette der Kunsthandwerker, die heuer erstmals ihre Werke bei der Winterwerkschau im "Mühlviertel Kreativ Haus" in Freistadt ausstellen und verkaufen. Insgesamt sind im Haus an die 100 Verkaufsstände untergebracht. Die Schau ist von 1. bis 31. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet.

Von der Kerbschnitzerin aus Gallneukirchen über eine Handpuppen-Strickerin aus Neumarkt bis zum Drechsler aus Luftenberg reicht die Palette der Kunsthandwerker, die heuer erstmals ihre Werke bei der Winterwerkschau im "Mühlviertel Kreativ Haus" in Freistadt ausstellen und verkaufen. Insgesamt sind im Haus an die 100 Verkaufsstände untergebracht. Die Schau ist von 1. bis 31. Dezember täglich von 10 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Handwerksmarkt St. Peter: Mehr als 60 Aussteller sind am ersten Adventwochenende beim beliebten Handwerks- und Weihnachtsmarkt in der Stockhalle St. Peter am Wimberg mit dabei. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.