Adventstimmung bei Kunst, Kitsch und Glühwein

1 Nikolotage in Rohrbach: In Rohrbach findet heute die lange Einkaufsnacht von 14 bis 21 Uhr statt. Die Besucher können dabei durch die mit Musik beschallte Rohrbacher Innenstadt flanieren. Am Stadtplatz warten viele Stände von Vereinen und Betrieben, die die Bewirtung übernehmen. Dabei sind zum Beispiel das Rote Kreuz, die Pfadfinder, eine Krapfenbäuerin und viele mehr. Auch eine urige Hütte ist auf dem Stadtplatz zu finden. Als besinnlicher Abschluss folgt am selben Tag, bereits ab 19 Uhr, der Volksmusikalische Advent mit Nikolo im Centro.

2 Waldhäusler Advent: Der Rodelverein Putzleinsdorf lädt am Samstag ab 13 Uhr zum Waldhäusler Weihnachtsmarkt in Krien ein. Um 18 Uhr mischen sich die Ameisberger Turmteufel mit ihrer Perchtenshow unter die Gäste und läuten somit das Ende des Aussteller-Verkaufs sowie den Beginn der Party in der Rodelhütte ein.

3 Advent am Marktplatz St. Martin: Das Ortszentrum von St. Martin verwandelt sich morgen von 14 bis 20 Uhr in einen Adventmarkt. Im Gasthaus Wöhrer tritt um 14.30 und 16.15 Uhr Zauberer "Magic Nesti" auf und der Nikolaus hat seinen Besuch für 15.30 Uhr angekündigt. Ein großer Perchtenlauf steigt um 18 Uhr.

4 Markt in St. Stefan: Mit regionalen Produkten, kulinarischen Köstlichkeiten und weihnachtlicher Musik wartet am Sonntag, ab 14.30 Uhr am Ortsplatz und im Pfarrheim St. Stefan-Afiesl ein Adventmarkt auf. Um 15 Uhr findet in der Kirche eine Nikolausfeier statt.

5 Standlmarkt im Wikingerhof: Der Kirchberger Weihnachtsmarkt erwartet am Sonntag von 14 bis 18 Uhr am Ortsplatz die Besucher, Standler sind auch im Wikingerhof zu finden. Um 15 Uhr gibt es ein Adventsingen und um 17 Uhr in der Kirche die Nikolausfeier.

6 Besinnlicher Advent: Auf Schloss Götzendorf organisiert der Kulturverein morgen um 19.30 Uhr den besinnlichen Advent. Zur Einstimmung spielt das Arnreiter Bläser-Ensemble im Schlosshof. Um 20 Uhr treten das Gesangsensemble Julbach, das Ensemble Saitenwind und Miriam Mittermayr an der Orgel auf. Texte liest Raphaela Rammerstorfer.

7 Weihnachten in der Brennerei: Am Sonntag lädt der Mühlviertler Whisky-Spezialist Peter Affenzeller ab 10 Uhr zum Weihnachtsmarkt. Dabei wird neben Whisky-Spezialitäten auch allerhand regionales Handwerk angeboten.

8 Nikoloritt in Schenkenfelden: Schon heute findet in Schenkenfelden der traditionelle Nikoloritt statt. Der Nikolo wird um 16.30 Uhr mit dem Schlitten und seinem Gefolge am Marktplatz eintreffen.

9 Adventmarkt in Gutau: Der Gutauer Adventmarkt findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr am Marktplatz statt. Ganz nach dem Motto Handwerk-Genuss-Geselligkeit gibt es ein reichhaltiges Programm zwischen kunstvollen und kreativen Geschenkideen und kulinarischen Köstlichkeiten.

10 50 Standler in Pregarten: Um die 50 Aussteller bieten ihre Werke beim Pregartner Weihnachtsmarkt morgen von 9 bis 18 Uhr im Bildungszentrum an. Von 14 und 16 Uhr gibt es ein Kasperltheater für die Jüngsten.

11 Markt im Spital: Auch heuer laden wieder kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Freistadt zum Weihnachtsmarkt ein. Dieser findet heute von 8 bis 16 Uhr im Foyer des Krankenhauses statt. Der Nikolaus kommt um 14 Uhr zu Besuch.

12 Märchenzauber: Der Heimat- und Museumsverein Mauthausen lädt am Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr auch heuer Kindergarten- und Volksschulkinder zum ‚Weihnachtlichen Märchenzauber‘ ins Schloss Pragstein ein.

13 Weinberger Advent Der Weinberger Schloss Advent in Kefermarkt zählt zu den stimmungsvollsten Adventmärkten Oberösterreichs und legt großen Wert auf hohe Qualität der dargebotenen Handwerkskunst. Mehr als 120 Aussteller überzeugen Besucher von 6. bis 8. Dezember, jeweils von 9 bis 18 Uhr mit einem reichhaltigen und niveauvollen Angebot an handgefertigten Kunstgegenständen.

14 Waxenberger Schlossadvent: Alle Jahre wieder lassen sich die Besucher vom Weihnachtsflair des idyllischen Adventmarktes im Schloss Waxenberg verzaubern. Der Lichterglanz der Schlossanlage erscheint als perfekte Kulisse für das romantische Adventdorf und lockt mit Besinnlichem, Bekömmlichem und österreichischem Kunsthandwerk zur Weihnachtszeit. Und zwar morgen ab 11 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr.

15 Feurig und magisch: Der Luftenberger Adventmarkt öffnet morgen um 14 Uhr seine Pforten. Gleich zu Beginn gibt es eine Zaubershow für Kinder im Forum. Das ansprechende Programm geht weiter mit einer Kinderlesung (15 Uhr), dem Gospelchor Mauthausen (15 Uhr), den Jagdhornbläsern (18 Uhr) und einer Feuershow um 19 Uhr.

16 Märchenzauber: Der 17. Waldhausener Advent hat ab heute bis Sonntag jeweils von 10 bis 19 Uhr im Areal des Stiftes bei freiem Eintritt geöffnet. Dort wird fast vergessenes Kunsthandwerk, wie vom letzten Bienenwachszieher Österreichs, Schaudrechseln, Glasblasen, Schmieden, Keramikmalerei und mehr, gezeigt. Anziehungspunkt ist neben einer Krippenausstellung eine Schaukrippe des "Extremschnitzers" Ernst Adelsberger mit lebensgroßen geschnitzten Figuren und lebenden Tieren. Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert "Musik zur Weihnacht" mit Johann Sebastian Bachs "Weihnachtsoratorium I-III" am 8. Dezember um 16 Uhr in der Stiftskirche.

17 Mitterkirchner Adventzauber: Der Kulturausschuss der Gemeinde lädt morgen von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr zum Kunsthandwerksmarkt am Ortsplatz ein.

18 Schlägler Advent: Seit 28 Jahren präsentiert sich der Schlägler Advenmarkt als "Ort der Begegnung": Man trifft sich im Meierhof Schlägl, um vorweihnachtliche Stimmung einzufangen, sich mit ersten Weihnachtsgeschenken einzudecken und um das reichhaltige, kulinarische und kulturelle Angebot zu kosten. Der Adventmarkt im Schlägler Stiftsmeierhof hat jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.