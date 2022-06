Adrian Kastl ist U13-Staatsmeister

Er gewann gleich zwei U13-Staatsmeistertitel (im Einzel und in der Mannschaft) sowie den Vizestaatsmeistertitel im Doppel. Das Halbfinale im Einzel gewann Kastl nach Drei-Satz-Rückstand sensationell noch mit 4:3. Das Finale gegen Benjamin Girlinger entschied Kastl mit 4:2 für sich. " Das sind die Früchte von sieben Jahren intensiver Arbeit. Jetzt genießen wir den Moment", freute sich Kastls Trainerin Yuan Liu. Mit dem Staatsmeistertitel in der Tasche geht es nun zur Europameisterschaft, die von Donnerstag bis Montag in Montenegro ausgetragen wird.