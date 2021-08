Adeg-Mitarbeiterin sprang als Nachfolgerin ein

Bernadette Himmelbauer übernahm mit August den lokalen Adeg-Markt in Unterweißenbach. Neben einer herzlichen und persönlichen Atmosphäre in ihrem Markt legt die selbstständige Kauffrau den Fokus auf regionale Produkte und Nachhaltigkeit. Seit mehr als 15 Jahren ist Himmelbauer ein unverzichtbarer Teil im Adeg-Markt in Unterweißenbach und damit auch für die lokale Nahversorgung. Als die langjährige Kauffrau Maria Bonas ihren Ruhestand antrat, aber keine Nachfolgerin fand, zögerte die 52-Jährige nicht lange: "Die Stimmung in unserem Markt ist sehr herzlich, wir begrüßen täglich nicht nur Kunden, sondern vor allem Freunde. Es wäre wirklich ein großer Verlust für Unterweißenbach, wenn dieser Treffpunkt verschwinden würde", erklärt Bernadette Himmelbauer. Bei ihrem Sortiment will sie das regionale Angebot noch weiter ausbauen. Bereits jetzt bezieht sie zahlreiche Waren von mehr als 40 lokalen Produzenten aus der unmittelbaren Umgebung, darunter Nudeln, Schnaps, Tee, Eier und Sauergemüse. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt bei ihr eine große Rolle: "Wir möchten mit gutem Beispiel vorangehen und unseren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Darum werden wir bei Verpackungen so viel wie möglich auf Glas setzen."