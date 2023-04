"Achtung, Wolf": Rätsel um Warnschilder am Johannesweg

"Wolf-Streifgebiet": In Schönau im Mühlkreis wurden Warnschilder aufgestellt.

Was hat es mit den Schildern auf sich? Diese Frage stellte sich ein OÖN-Leser, der kürzlich am Johannesweg unterwegs war. Ein beliebtes Ausflugsziel des 84 Kilometer langen Rundweges im Mühlviertel ist der 855 Meter hohe Herrgottsitz nordwestlich von Schönau. Auf dem Weg dorthin wurden Tafeln mit der Aufschrift "Achtung! Wolf-Streifgebiet - Kinder beaufsichtigen - Betreten auf eigene Gefahr" angebracht. Auf einem Verbotsschild wurde außerdem ein A4-Zettel mit dem Hinweis "Wolf Sperrgebiet" aufgeklebt. "Ich finde so eine Panikmache unangebracht", schreibt der Leser, der anonym bleiben möchte.

Bürgermeister: "Gehen der Sache nach"

Die Gemeinde Schönau hat mit den Schildern nichts zu tun. Laut Bürgermeister Herbert Haunschmied dürften Private die Tafeln aufgestellt haben. "Wir gehen der Sache nach", hieß es Mittwochmittag auf OÖN-Anfrage. Ein veritables Wolfsproblem habe man abseits der bekannten Sichtungen nicht, hieß es von der Gemeinde. "Zumindest ist Schönau kein Hotspot".

Wolf-Sperrgebiet steht auf großen Lettern auf einem ausgedruckten A4-Zettel Bild: privat

Unmut und Ängste im Bezirk Freistadt

Wie berichtet, löst die Rückkehr des Wolfs nach Österreich große Besorgnis im Mühlviertel aus. Der Wolfsbeauftragte des Landes, Gottfried Diwold, geht derzeit von vier Wolfsrudeln aus, die sich im Grenzgebiet von Mühl- und Waldviertel sowie in Südböhmen aufhalten. Vor allem im Bezirk Freistadt führt diese Entwicklung zu Unmut und Ängsten. Der Kindergarten in Sandl hatte die Spiele im Wald Ende März eingestellt. Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie hier:

