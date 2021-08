Acht Standorte analysiert: Gusen für Bad ungeeignet

Ungetrübtes Badewetter verspricht der heutige Samstag. Wer sich bei der Suche nach Abkühlung für ein schattiges Platzerl entlang der Gusen entscheidet, sollte jedoch Vorsicht walten lassen: Wie die Untersuchungen aktueller Wasserproben aus acht verschiedenen Messstellen zwischen Neumarkt und Mauthausen zeigen, erreicht der Fluss in keiner einzigen Gemeinde die offiziellen Werte für Badewasserqualität.

"Ich habe bereits im vergangenen Sommer und auch heuer wieder an Badetagen Proben aus der Gusen in St. Georgen an der Gusen auf Badewasserqualität untersuchen lassen. Dass die Gusen dabei an keinem einzigen Tag Badewasserqualität hatte, hat mich beunruhigt und aufgerüttelt", so Renate de Kruijff, Fraktionsobfrau der Grünen St. Georgen an der Gusen und Initiatorin der Aktion. Um mehr über die Badewasserqualität der Gusen zu erfahren, wurden heuer im Juli in einer koordinierten Aktion in Mauthausen, Langenstein, St. Georgen an der Gusen, Katsdorf, Engerwitzdorf, Gallneukirchen, Wartberg und Neumarkt im Mühlkreis Wasserproben aus der Gusen entnommen – mit dem bereits erwähnten Ergebnis.

Keine offiziellen Badeplätze

Wenngleich es an der Gusen keine offiziellen Badestellen gibt und daher die Wasserqualität auch nicht regelmäßig durch das Land Oberösterreich überwacht wird, gibt es doch viele beliebte Badeplätze. "Wir wollen keine Panikmache betreiben, aber sehr wohl zur Vorsicht aufrufen", sagt de Krujiff, die selbst mit ihren Kindern hin und wieder die Abkühlung in der Gusen genießt. Wer also in der Gusen badet, sollte stets darauf achten, kein Wasser zu verschlucken und nach dem Badetag immer zu duschen.

Um die Wasserqualität langfristig zu verbessern, wollen die Grünen gemeinsam mit den Anrainergemeinden nach Verbesserungsmöglichkeiten suchen. "Die Werte sind zwar schon deutlich besser als noch vor 20 Jahren, aber noch nicht dort, wo sie sein sollten – auch im Vergleich mit anderen Mühlviertler Flüssen", sagt de Krujiff. (lebe)