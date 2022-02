In einer in Oberösterreich bislang einzigartigen Initiative haben sich acht Polytechnische Schulen aus dem Mühlviertel zusammengetan, um ihren Schülerinnen und Schülern noch bessere Grundkenntnisse für den Einstieg in das Berufsleben mit auf den Weg zu geben. "Mit einem Fachabschlussprojekt – kurz FAP – bereiten diese Schulen die Jugendlichen mit viel Praxisbezug noch intensiver auf den Lehrstellen-Einstieg vor", sagt Andreas Reisinger von der Bildungsregion Mühlviertel.