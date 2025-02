Abt Lukas kleidete Frater David ein

SCHLÄGL. Zur großen Freude des Schlägler Konventes wurde Clemens Haudum am Fest der Darstellung des Herrn am 2. Februar innerhalb der Pontifikalvesper in der Schlägler Stiftskirche von Abt Lukas Dikany mit dem Ordensnamen David eingekleidet und in das Noviziat aufgenommen. Frater David, geboren 1978 in Linz, dort zur Schule gegangen, aufgewachsen in St. Veit i. Mkr., hat Latein und Musik auf Lehramt in Salzburg studiert, ist aus beruflichen Gründen 2006 nach München übersiedelt und hat dort als Gesangspädagoge, Dirigent und zuletzt künstlerischer Leiter des Tölzer Knabenchores gearbeitet. Nebenbei schrieb er seine Doktorarbeit über ein barockes Salzburger Benediktiner-Drama. Ab 2021 studierte er Theologie in München.

