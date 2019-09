Absolventenverein der HAK Perg gegründet

Ein enges Netzwerk zwischen Schule und regionaler Wirtschaft möchte der neu gegründete Verein für Absolventinnen und Absolventen der HAK/HAS Perg knüpfen. Neben gemeinsamen Veranstaltungen mit und in der Schule soll auch großer Wert auf eine moderne Plattform in sozialen Medien gelegt werden. Alles mit dem Ziel einen regen Informationsaustausch in Gang zu setzen. Hierfür hat der Vereinsvorstand bereits einen ansprechenden Auftritt auf Facebook und Instagram geschaffen.

Bereits für den bevorstehenden Herbst sind gemeinsame Veranstaltungen und Vorträge mit der HAK/HAS Perg und namhaften Betrieben aus der umliegenden Wirtschaft geplant, um für Absolventen den Sprung ins Berufsleben und damit direkt in die Wirtschaft zu erleichtern. Die Mitgliedschaft im Verein ist kostenlos. Seine Einnahmen wird der Verein aus Spenden der Wirtschaft und freiwilligen Spenden der Mitglieder bestreiten. Über ein auf Facebook bereitgestelltes Formular oder direkt in der Schule kann die Mitgliedschaft ganz einfach per E-Mail oder Post beantragt werden. Mit dieser Mitgliedschaft ist garantiert, dass man stets über absolventenrelevante Themen informiert ist und alle Daten für zukünftige Veranstaltungen erhält. Nicht zuletzt erleichtert diese Plattform auch die Suche ehemaliger Schulkollegen, zum Beispiel für die Organisation von Maturatreffen.