Perg: Abschiedsgala im Stil eines Ski-Champions

Kurzfristig verlegt werden musste am Mittwochabend der diesjährige Wirtschaftsempfang der WKO im Bezirk Perg. Wegen des Metaller-Streiks sah man von einem großen Empfang in der Firma Engel in Schwertberg ab. Um eine "Eskalation zu vermeiden", wie die Teilnehmer informiert wurden. So fand der letzte Wirtschaftsempfang in der Ära von WKO-Bezirksobmann Wolfgang Wimmer auf vertrautem Terrain in der Wirtschaftskammer Perg statt. Wimmer, der im Oktober bereits den Vorsitz des Wirtschaftsbunds im Bezirk zurückgelegt hatte, wird sich im Dezember auch von der Spitze der Wirtschaftskammer zurückziehen. Als seine Nachfolgerin wurde bereits Evelyne Grabmann, Chefin des in Arbing ansässigen Fenster- und Türenspezialisten "Bauservice Grabmann" in Stellung gebracht.

Noch einmal stand am Mittwochabend aber Wolfgang "WiWo" Wimmer im Zentrum der Aufmerksamkeit - flankiert unter anderem von Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner sowie Christoph Leitl und Viktor Sigl. Dass Wimmer in seinem "letzten Rennen" den Parallelschwung mit dem Skisport vollzog, lag nicht nur an Ex-Skiprofi Thomas Sykora, der in seinem Referat "Ein Slalomschwung für Deinen Erfolg" viele Querverbindungen zwischen Wirtschaft und Spitzensport zog und über die zahlreichen Gäste erstaunt meinte: "Das sind ja mehr Besucher als bei einer Weltcup-Abfahrt in Kanada."

Der Versicherungsunternehmer Wimmer ist freilich auch selbst begeisterter Skifahrer und wurde als solcher ob seines sonnigen Gemüts und entfernter optischer Ähnlichkeit einst gerne als "Hansi Hinterseer von Perg" beezichnet. Kein Wunder also, dass Weggefährte und WKO-Bezirksausschussmitglied Hubert Schlager gemeinsam mit Sykora die Laudatio auf Wimmers Obmannschaft im Stil eines Skirennens kommentierten: vom zähen Donaubrücken-Gleitstück über die Corona-Buckeln bis zur Arbeitsmarkt-Kompression.

Als echten Fan von Wolfgang Wimmer bezeichnete sich auch Landesrat Achleitner: "Du hast eine Begeisterung in die Arbeitgeberschaft gebracht, die vorbildhaft ist." Zudem verkörpere Wimmer wie kaum ein Zweiter jenes Selbstbewusstsein, das schon von weitem signalisiere: "Wo wir sind, ist vorne." Dafür stehe in vielen Belangen auch der Wirtschaftsstandort Perg mit seinen Leitbetrieben Engel, Habau oder Greisinger sowie den vielen erfolgreichen mittelständischen Unternehmen.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner