Abschied einer starken Frau in der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach

Am Monatsende räumt Wilbirg Mitterlehner ihr Büro in der BH Rohrbach.

Als Wilbirg Mitterlehner zu Jahresbeginn 1998 ihren Dienst als Bezirkshauptfrau von Rohrbach antrat, war sie die erste Frau in Oberösterreich und die zweite in Österreich, der die Leitung einer Bezirkshauptmannschaft übertragen wurde. Ein Detail vielleicht – aber eines, das die Veränderung der Gesellschaft im vergangenen Vierteljahrhundert gut wiedergibt. Und in dieser Zeit hat auch Wilbirg Mitterlehner viele Innovationen im Bezirk Rohrbach angestoßen und begleitet. Am 31.