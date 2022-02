Absage droht: Am Sonntag ist Stichtag für die Jännerrallye

Schön langsam wird es eng mit der Durchführung der 36. LKW FRIENDS on the road Jännerrallye 2022 powered by Wimberger, wie die Traditionsveranstaltung im Raum Freistadt offiziell heißt. Auch der neu angesetzte Termin vom 25. bis 27. Februar wackelt zusehends. Auf der einen Seite sind sich die Veranstalter mit den zuständigen Behörden über den verkehrstechnischen Teil einig und auch die Nennungen der Rallyeteams sind so hoch wie noch selten. Zudem ist die Zusammenarbeit mit den zwölf Rallyegemeinden sowie dem Engagement vieler Motorsportclubs, Feuerwehren, Polizei, Rettung und unzähligen freiwilligen Helfern auf Schienen.

Doch als großes Damoklesschwert schwebt die erlaubte Besucherzahl über dem Rallyeklassiker. Derzeit wäre die Nutzung der Freistädter Messehalle als Rallyezentrum mit einem Besuchervolumen von 1.000 Personen auf zugewiesenen Sitzplätzen möglich. Der Knackpunkt ist aber die Anzahl der Personen, die sich in den Besucherzonen im Freien bei den einzelnen Sonderprüfungen aufhalten dürfen. Diese Zahl wurde zwar von 25 auf 50 Personen pro Zuschauerzone korrigiert, für die üblichen Dimensionen der Jännerrallye mit bis zu 100.000 Fans an drei Tagen kommt das de facto einem Zuschauerverbot gleich.

Georg Höfer, Geschäftsführer der Jännerrallye Freistadt gGmbH, hofft inständig, dass diese Zahl noch deutlich nach oben korrigiert wird: „Natürlich ist das sehr schwer zu akzeptieren, wenn man liest, mit welchen Lockerungen andere Ländern agieren. Ohne die Zuschauereinnahmen würden wir als Veranstalter sehenden Auges in einen wirtschaftlichen Ruin steuern.“ Für die Veranstalter steht fest: Eine Jännerrallye ohne Zuschauer kann es nicht geben. Höfer: „Wenn die Zuschaueranzahl in den Besucherzonen im Freien nicht angehoben wird, sind wir zur Absage gezwungen.“

Beim Rallye Club Mühlviertel regiert immer noch das Prinzip „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Die Faktenlage setzt aber auch Obmann Christian Birklbauer zu: „Es wäre echt traurig, wenn wir unsere aufwändig geplanten Highlights nicht herzeigen könnten. Das Medien-Konzept ist auf WM-Niveau und der Rundkurs direkt in Freistadt könnten neue Maßstäbe setzen.“ Die neuen Sonderprüfungen wären für die Fans gleichermaßen attraktiv wie leicht zugänglich.

Nicht nur für den Rallyesport wäre die Absage ein Verlust, sondern noch mehr für das gesamte Mühlviertel. Die Veranstaltung spülte bisher jährlich 4 Millionen Euro in die Region. Im Fall einer Absage werden bereits bezahlte Tickets und Startgelder rückerstattet. Das Organisationsteam der Jännerrallye hofft, dass das zermürbende Warten auf erfüllbare Rahmenbedingungen bald ein Ende haben und die Saison starten kann. Bis Sonntagabend möchte das Organisationsteam noch zuwarten. Dann will man entscheiden, ob abgesagt werden muss oder nicht. Länger kann man nicht zuwarten, zu intensiv sind die notwendigen Vorbereitungen bei allen Beteiligten.