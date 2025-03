Abgerissene Stromleitung setzte Waldstück in St. Nikola in Brand

Alarmstufe Zwei am Montag um die Mittagszeit im Mühlviertel: Im Gemeindegebiet von St. Nikola an der Donau (Bezirk Perg) war ein Waldbrand ausgebrochen. Eine abgerissene 30.000 Volt Leitung dürfte das Feuer verursacht haben, teilte die Polizei am Montagabend mit. Der Notruf ging gegen 12:20 Uhr beim Landesfeuerwehrkommando ein. Unter dem Einsatzstichwort "Brand Wald" rückte die erste Wehr aus – und forderte rasch Unterstützung an.

Bewohner stundenlang ohne Strom

Neun Feuerwehren aus der Umgebung gelang es, durch das schnelle Eingreifen eine weitere Ausbreitung des Brandes zu verhindern. Wegen des unwegsamen Geländes gestaltete sich der Einsatz als sehr schwierig. Mit Hilfe einer Drohne wurden noch letzte Glutnester lokalisiert. Nach rund zwei Stunden waren die Löscharbeiten beendet. Gefahr für Menschen bestand nicht. Die Stromversorgung für die Ortschaft St. Nikola wird vermutlich bis zum Abend unterbrochen sein, hieß es seitens der Exekutive.

12 Feuerwehren im Bezirk Freistadt im Einsatz

Es war nicht der einzige Löscheinsatz für die Feuerwehren im Mühlviertel an diesem Montag. Ebenfalls am frühen Nachmittag rückten im Bezirk Freistadt zwölf Feuerwehren aus, weil es entlang der Böschung der Summerauerbahn zwischen Freistadt und Pregarten zu mehreren Flurbränden gekommen war. Der Zugverkehr war zwischenzeitlich unterbrochen, wurde aber mittlerweile wieder aufgenommen.

