Abgängiger 16-jähriger Mühlviertler bei Suchaktion gefunden

Das letzte Mal wurde er dort zwischen 22 und 23 Uhr gesehen. Zum vereinbarten Treffpunkt zur Heimfahrt war er nicht erschienen und telefonisch war er nicht mehr erreichbar. Sein Sohn sei normalerweise sehr zuverlässig und pünktlich.

Nach einer Handyortung durch das Landeskriminalamt wurde das Mobiltelefon schließlich gegen 12 Uhr etwa zwei Kilometer vom Fest entfernt aufgefunden. Anschließend wurde eine großangelegte Suchaktion mit mehr als 120 Einsatzkräften (Polizei, Feuerwehr und Rettung) begonnen. Neben den vielen Einsatzkräften waren auch der Polizeihubschrauber OÖ sowie ein Personenspürhund im Einsatz.

Schließlich konnte der Jugendliche von der Besatzung des Polizeihubschraubers gegen 15:20 Uhr am Waldrand in einer Wiese liegend gesichtet werden. Er war dehydriert sowie desorientiert, sonst aber wohlauf. Der 16-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Klinikum Rohrbach gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.