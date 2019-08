Abfüllen von Böhmerwaldwasser wird erlaubt

Die geplante Abfüllanlage für Böhmerwaldwasser in Ulrichsberg darf nun doch gebaut werden. Das entschied das Landesverwaltungsgericht. Im Urteil wurde der Beschwerde der Firme „Water of Life“ stattgegeben und die wasserrechtliche Bewilligung zur Entnahme erteilt. Grund für die Beschwerde am Landesverwaltungsgericht war die Tatsache, dass die beiden Projektbetreiber Johannes Pfaffenhuemer aus Kirchdorf (Water of Life) und Adolf Bauer im Verfahren bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach gescheitert waren. Die Bezirksbehörde hat die Bewilligung zur Wasserentnahme und anschließender Abfüllung verweigert.

Die Behörde argumentierte in ihrer Entscheidung, dass die geplante Grundwasserentnahme aufgrund der möglichen Verknappung der Wasserressource und des massiven Widerstands der regionalen Bevölkerung eine so starke Beeinträchtigung von öffentlichem Interesse darstelle, die der Bewilligung entgegensteht. Dieser Widerstand zeigte sich unter anderem in 10.000 Unterschriften gegen das Projekt. Diese wurden von der Aktionsgemeinschaft Böhmerwaldwasser gesammelt.

„Geringe Entnahmemenge“

Eben gegen diesen Bescheid Gegen diesen Bescheid erhob das Unternehmen Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und beantragte die Erteilung der wasserrechtlichen Bewilligung und die Festsetzung eines Schutzgebietes: „Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis des umfangreichen Ermittlungsverfahrens, insbesondere unter Beiziehung von Sachverständigen aus den Bereichen Geohydrologie, Wasserbautechnik sowie Hygiene und Humanmedizin, nach Durchführung einer öffentlichen mündlichen Verhandlung, in denen sämtliche Verfahrensbeteiligte ihre Standpunkte umfassend darstellen konnten, zum Ergebnis, dass der Beschwerde stattzugeben war“, heißt es in einer Medienaussendung des Gerichtes .

Zentrale Frage des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens sei gewesen, ob die Wasserentnahme öffentliche Interessen beeinträchtige oder fremde Rechte verletze.

„Bei der vergleichsweise geringen Spitzenentnahmemenge von 0,6 Liter pro Sekunde sei eine Übernutzung des erschlossenen Grundwasservorkommens ausgeschlossen und eine dauerhafte Absenkung des Grundwasserspiegels mit hoher Sicherheit nicht zu erwarten“, heißt es im Urteil.Man gehe davon aus, dass auch unter Berücksichtigung auftretender Trockenperioden die Wasserversorgung gesichert ist. Insbesondere sei auch die Trinkwassernotversorgung durch die Grundwasserneubildung gesichert.

Keine Nachteile befürchtet

Hinsichtlich des befürchteten „Ausverkaufs“ des Wassers ins Ausland hat das Landesverwaltungsgericht festgestellt, dass eine Bewilligung nur dann versagt werden kann, wenn sich das Vorhaben für den inländischen Wasserhaushalt als nachteilig erweist. Dies sei im gegenständlichen Fall, insbesondere auch aufgrund der geringen Abfüllmenge, nicht gegeben.

Die Bewilligung wurde befristet und unter Vorschreibung weiterer Auflagen, erteilt. Zum Schutz des Brunnens gegen Verunreinigung sowie Beeinträchtigung der Ergiebigkeit wurde ein Wasserschutzgebiet festgelegt.

Weiter Widerstand

Die AG Böhmerwaldwasser sieht die Entscheidung weiter kritisch. „Die Aktivitäten werden weitergehen“, heißt es aus den Reihen der Aktivisten. Vor allem sei nun „die Politik gefordert, gegen das Projekt aufzutreten und das Böhmerwaldwasser zu schützen“.