Abend des Willkommens

Davon sind drei Familien in einem leerstehenden Trakt des Seniorenheimes sowie in einer Wohnung der Gemeinde eingezogen. Am Donnerstag lud Bgm. Max Oberleitner alle Flüchtlinge und deren Gastfamilien zu einem Willkommensabend, um die Geflüchteten untereinander zu vernetzen, offene Fragen zu beantworten und Unterstützung zu organisieren, wo noch Hilfe benötigt wird. Die Flüchtlinge wollen so schnell wie möglich Deutsch lernen und Arbeit finden. Hierzu soll das Kursangebot "Mama lernt Deutsch" erweitert werden.