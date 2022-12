"A ruhige Stund" im oft allzu hektischen Advent

Die Dorfgemeinschaft Elz hat Goethes Worte "Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis, wenn man ihn wohl zu pflegen weiß" schon in die Tat umgesetzt. So auch dieser Tage bei einer höchst stimmungsvollen Adventfeier: "Berg & Tal-Blech", die Lachstattmusi, die Volkstanzgruppe und Gesangssolistin Cassandra McConnel-Grujcic aus Pennsylvania/USA brachten aus dem 180-Einwohner-Dorf "A ruhige Stund" in die Pfarrkirche.

Sie alle, in Elz ansässig oder mit Elz-Bezug, zeigten hohes künstlerisches Niveau. Die Ensembles schwärmten mit ihren Beiträgen nicht in ferne Länder aus, sondern erwärmten die Herzen der Besucher mit bodenständiger Volksmusik. Ein selten schönes Bild vor dem Hochaltar bot die Volkstanzgruppe, die heuer ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Moderator und Organisator Hermann Sandner führte mit Gedichten und Kurzgeschichten durch das Programm.

Da Elz zur Pfarre Kefermarkt, aber zur Gemeinde Lasberg gehört, war "A ruhige Stund" tags darauf mit etwas anderen Protagonisten auch in der Pfarrkirche Lasberg zu genießen.

