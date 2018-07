"Zwirn" geben am Samstag bei den Pabneukirchner Zeltnächten Vollgas

PABNEUKIRCHEN. Das Drei-Tages-Programm startet morgen mit den Jungen Zillertalern

Partystimmung mit Zwirn Bild: (Auzinger)

Am Anfang steht immer ein Traum: Schon als Buben träumten die drei Mühlviertler Jürgen, Siegi und Mario davon, auf der Bühne zu stehen und Menschen mit Musik zu begeistern. Mittlerweile sind sie in der glücklichen Lage, diesen Traum zu leben: Zunächst als "Wahnsinns 3", jetzt mit ihrem neuen Bandnamen "Zwirn". Ihr aktuelles Album "#hobidi" stieg zuletzt bis in die Top Ten der heimischen Album-Charts auf. Zeitweise hatte sogar Helene Fischer gegenüber den Mühlviertlern das Nachsehen.

Ihre Live-Qualitäten unterstrichen die drei Musiker zudem bei TV-Auftritten wie dem "Wenn die Musi spielt Sommer Open Air". Übermorgen, Samstag, geigt das Trio bei den Zeltnächten Pabneukirchen auf. "Wir werden mit dem Pabneukirchner Publikum einen geilen Abend verbringen", versprechen die Musiker.

Bereits morgen sind die Jungen Zillertaler beim Fest in der Mühlviertler Marktgemeinde zu Gast und am Sonntag folgen ein Frühschoppen sowie ein Gstanzl-Singen, zu dem neben zahlreichen heimischen Sängern auch die aus dem Fernsehen bekannte Renate Maier aus Bayern erwartet wird.

Karten sind bei allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich sowie bei Ö-Ticket erhältlich.

