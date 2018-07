Zweiter Bankomat im Donaupark aufgestellt

MAUTHAUSEN. Zusätzlich zu den Service-Stationen in ihrer Bankstelle im West-Trakt des Einkaufszentrums Donaupark nahm die Sparkasse Oberösterreich nun auch beim Ostportal einen eigenen Bankomat in Betrieb.

Bei jährlich 2,5 Millionen Besuchern sei der Bedarf an Barmitteln für den Einkauf in den 55 Geschäften im Donaupark beträchtlich, so Sparkasse OÖ-Vorstandsdirektor Herbert Walzhofer bei einem Besuch vor Ort. 89 Euro Bargeld haben die Österreicherinnen und Österreicher durchschnittlich in der Tasche. Das ist ein Spitzenwert im europäischen Vergleich. Trotz BankCard und Kreditkarte bleibt das Bargeld das beliebteste Zahlungsmittel in Österreich.

